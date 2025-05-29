المبعوث الأميركي الى دمشق يدعو إلى “اتفاق عدم اعتداء” بين سوريا واسرائيل

afp_tickers

5دقائق

دعا المبعوث الأميركي توماس باراك الخميس بعيد وصوله الى دمشق الى حوار بين سوريا واسرائيل، البلدين اللذين يعدان في حالة حرب، على أن يبدأ ذلك بـ”اتفاق عدم اعتداء” بين الطرفين.

ووصل الدبلوماسي الأميركي، الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى أنقرة، الى دمشق في أول زيارة بعيد تعيينه مبعوثا الى سوريا، في خطوة أعقبت فتح البلدين صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية بعد قطيعة استمرت منذ عام 2012.

وفي تصريح بثته قناة العربية السعودية، أعرب باراك من دمشق عن اعتقاده بان “مشكلة اسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار”، مقترحا البدء بـ”اتفاق عدم اعتداء” بين الطرفين.

ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في ايدي السلطات الجديدة. وطالت إحدى ضرباتها الشهر الحالي محيط القصر الرئاسي على خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي.

كما توغلت قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله الدولة العبرية من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر الى مناطق في عمق الجنوب السوري.

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أكد مرارا ان سوريا لا ترغب بتصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالي في باريس إلى أن دمشق تجري عبر وسطاء “مفاوضات غير مباشرة” مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع.

وجاءت تصريحات باراك بعد رفعه الخميس بحضور وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة.

وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف آذار/مارس 2011. وبعد فرض بلاده أولى العقوبات على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الاشخاص “غير المرحب بهم”، ليغادر سوريا في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.

وبعيد اعلان تعيينه رسميا مبعوثا الى دمشق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق منشور لوزارة الخارجية، على منصة أكس “يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

وجاء تعيين الموفد الأميركي بعيد لقاء ترامب الشرع في 14 أيار/مايو في الرياض، حيث أعلن رفع العقوبات التي كانت مفروضو على دمشق.

وسبق للشرع والشيباني أن التقيا باراك في نهاية الاسبوع في مدينة اسطنبول على هامش زيارتهما تركيا، في اجتماع جاء وفق الرئاسة السورية في إطار جهود دمشق “لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية” مع واشنطن.

وإثر اندلاع النزاع عام 2011، تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصا بعد فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الأسد.

ومطلع تموز/يوليو 2011، تحدى فورد، السفير الأميركي حينها، السلطات بزيارته مدينة حماة (وسط) التي كان الجيش قد حاصرها إثر تظاهرة ضخمة. وأمطره المتظاهرون بالورود الحمراء، ما أثار غضب دمشق التي اتهمت واشنطن بالتدخل في التحرك ضد السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.

وسرعان ما عدّت الخارجية السورية فورد من بين عدد من السفراء الأجانب “غير المرحب” بهم، قبل أن يغادر سوريا “لأسباب أمنية” مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2011.

ومنذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر، تحسّنت العلاقات تدريجا بين البلدين.

وكان وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف زار دمشق، حيث التقى الشرع بعد أقل من اسبوعين على وصول قواته الى العاصمة السورية.

لار-مون/ب ق