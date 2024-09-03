المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا يزور الصين هذا الأسبوع

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يزور مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون بوديستا الصين هذا الأسبوع لعقد محادثات مع نظيره ليو جينمين، فيما تحاول بكين وواشنطن، أكبر بلدَين ملوثَين للكوكب، الحفاظ على تعاونهما في مجالات عدة رغم خلافاتهما.

وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر في أذربيجان وبعد الزيارة التي أجراها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لبكين الأسبوع الماضي.

وترى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مسألة المناخ مجالا للتعاون مع الصين رغم الخلافات العديدة والتوتر بين الطرفين على مواضيع منها الاقتصاد والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي وقضية تايوان.

ويقول العلماء إن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ.

وأفادت شبكة البث الرسمية “سي سي تي في” بأن المسؤولَين سيجريان “تبادلا معمّقا لوجهات النظر بشأن التعاون العملي”. وأضافت أنهما سيناقشان أيضا “خطواتهما المرتبطة بسياسة المناخ المحلية والعملية متعددة الأطراف المرتبطة بتغيّر المناخ”.

والتقى المبعوثان الأميركي والصيني لأول مرّة وهما في منصبيهما في واشنطن في أيار/مايو. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأميركي إلى الصين الأربعاء ويبقى حتى الجمعة.

وطوّر سلفا ليو وبوديستا، شيه تشن هوا وجون كيري، علاقة ودية ما سهّل تقدّم المناقشات حول قضية المناخ.

– طاقة نظيفة –

في أيار/مايو، تعهدت بكين وواشنطن تعزيز تعاونهما في مجال المناخ.

لكن رغم ذلك، لم توقع الصين تعهّدا عالميا قادته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المئة على الأقل من المستويات المسجّلة في 2020 بحلول العام 2030.

ويُعد غاز الميثان، المسؤول عن حوالى ثلث ظاهرة احترار المناخ الناجمة عن غازات الدفيئة، أولوية بالنسبة إلى البلدان التي ترغب في خفض الانبعاثات بسرعة وإبطاء تغير المناخ.

وفي ما يعد الميثان أقوى من ثاني أكسيد الكربون وأكثر غازات الدفيئة انتشارا، فإنه يبقى مدة أقل في الجو: سنوات بدلا من قرون.

وينبعث الميثان من إنتاج النفط والغاز ومن الزراعة.

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1,4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة.

وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو حفضها بحلول العام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وذكر كتاب أبيض أصدره الشهر الماضي مكتب الإعلام في مجلس الدولة الصيني أن نسبة “الطاقة النظيفة” في الاستهلاك الوطني الاجمالي ارتفعت من 15,5 في المئة إلى 26,4 في المئة خلال العقد الماضي.

ستترأس أذربيجان، مؤتمر “كوب29” المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتوقّع أن يشارك في القمة حوالى 200 دولة، وتأمل باكو في التوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ الذي يتعين على الدول الغنية دفعه للدول النامية لمواجهة تغير المناخ وتبعاتها.

وحددت قمم المناخ المتعاقبة التي نظّمتها الأمم المتحدة هدفا متمثّلا بمنع درجة حرارة الأرض من الارتفاع أكثر من 1,5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنّب أسوأ تداعيات تغير المناخ، لكن الكوكب ما زال بعيدا عن تحقيق هذا الهدف.

واتّفق المشاركون في قمة كوب28 التي استضافتها دبي العام الماضي لأول مرة على أن العالم يحتاج للتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.

اهو-سبر/الح/نور