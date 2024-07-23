المبعوث لليمن: التهديد الحوثي على الشحن في البحر الأحمر يزداد

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(رويترز) – قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به تشير إلى أن التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن الدولي يزداد.

وكان جروندبرج يطلع مجلس الأمن على الوضع في اليمن عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على سفن تجارية وبعد أول غارات جوية إسرائيلية على اليمن عقب شن الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة عليها.

وأردف جروندبرج “ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الاستهداف المستمر للملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به… تشير التطورات الأخيرة إلى أن التهديد على الشحن الدولي يزداد من حيث النطاق والدقة”.

وذكر أن هجمات الحوثيين على إسرائيل والضربات التي شنتها إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني ومنشآته النفطية والكهربائية في 20 يوليو تموز تمثل “مستوى جديدا وخطيرا” من العنف.

وأضاف أن سفنا تجارية غرقت وأخرى لحقت بها أضرار مما أدى إلى تعطيل التجارة ومقتل مدنيين.

واستطرد قائلا إن الحوثيين لا يزالون يحتجزون طاقم سفينة الشحن جالاكسي ليدر التي خطفوها في نوفمبر تشرين الثاني، وإن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان الغارات الجوية على أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال “من المثير للقلق أنه لا توجد علامات على وقف التصعيد، فما بالكم بحل الأزمة”.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل ويعطلون حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتقول إسرائيل إن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا 200 هجوم عليها منذ بدء الحرب وإنها اعترضت العديد منها.

لكن الحوثيين استهدفوا تل أبيب بضربة نادرة بطائرة مسيرة يوم الجمعة مما تسببت في مقتل شخص واحد ودفع إسرائيل إلى إعلان أولى غاراتها على الحركة يوم السبت.

وقال مسعفون محليون إن الغارات الجوية استهدفت منطقة قريبة من الحديدة وأودت بحياة ستة أشخاص.

وذكرت إسرائيل أنها أسقطت صاروخا أطلقه الحوثيون يوم الأحد.