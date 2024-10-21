المبعوث هوكستين: أمريكا تعمل مع لبنان وإسرائيل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد

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بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في بيروت يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل مع كل من إسرائيل ولبنان على التوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد.

وينص قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

لكن الجماعة المدعومة من إيران لم تنه وجودها.

وبلغت التوترات المستمرة عبر الحدود ذروتها بهجمات صاروخية شنتها جماعة حزب الله على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما مُباغتا على إسرائيل من قطاع غزة منذ عام أشعل فتيل الحرب المستمرة في القطاع. وبدأت إسرائيل هجوما واسع النطاق على حزب الله الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في شهرين، خلال محادثات مع مسؤولين لبنانيين في إطار جهود وساطة أمريكية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع الماضي.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي “التزام الجانبين ببساطة (بقرار الأمم المتحدة) 1701 ليس كافيا”.

وأضاف “نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وإلى الأبد”.

وأثار هجوم إسرائيل على حزب الله مخاوف من صراع إقليمي أوسع بين إسرائيل وإيران التي تدعم الجماعة اللبنانية.

وقال هوكستين إنه عقد اجتماعا “بناء للغاية” مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله، الذي يشارك في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.