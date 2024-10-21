مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

المبعوث هوكستين: أمريكا تعمل مع لبنان وإسرائيل على صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في بيروت يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل مع كل من إسرائيل ولبنان على التوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد.

وينص قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006، على أن يكون جنوب لبنان خاليا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

لكن الجماعة المدعومة من إيران لم تنه وجودها.

وبلغت التوترات المستمرة عبر الحدود ذروتها بهجمات صاروخية شنتها جماعة حزب الله على شمال إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما مُباغتا على إسرائيل من قطاع غزة منذ عام أشعل فتيل الحرب المستمرة في القطاع. وبدأت إسرائيل هجوما واسع النطاق على حزب الله الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات هوكستين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في شهرين، خلال محادثات مع مسؤولين لبنانيين في إطار جهود وساطة أمريكية جديدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسبوع الماضي.

وقال هوكستين في مؤتمر صحفي “التزام الجانبين ببساطة (بقرار الأمم المتحدة) 1701 ليس كافيا”.

وأضاف “نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وكذلك حكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فورا وإلى الأبد”.

وأثار هجوم إسرائيل على حزب الله مخاوف من صراع إقليمي أوسع بين إسرائيل وإيران التي تدعم الجماعة اللبنانية.

وقال هوكستين إنه عقد اجتماعا “بناء للغاية” مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله، الذي يشارك في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
233 إعجاب
161 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
74 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية