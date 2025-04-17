المبيدات الحشرية قضية شائكة ترخي بظلالها على قطاع الزهور في هولندا

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تشكّل الزهور المترامية على مدّ النظر في أكبر سوق لهذه النباتات في العالم بالقرب من أمستردام متعة للعينين والأنف، لكنها أيضا…باقة ضخمة من المبيدات الحشرية.

وغالبا ما تُوجّه إلى هولندا، المشهورة عالميا بزهور التوليب والرائدة في قطاع الزهور، تهمة استخدام كميات مفرطة من المبيدات الحشرية في حقولها.

وفي هذا السياق، يتعين على هولندا أن تقود الطريق في مواجهة الانتقادات المتزايدة، على ما تقول مارغريت مانتينغ، رئيسة منظمة PAN-NL الهولندية غير الحكومية المناهضة للمبيدات الحشرية.

وقد نشرت مانتينغ أخيرا دراسة تفيد بأن نسبة كبيرة من باقات الزهر التي يتم شراؤها في أوروبا من محلات بيع الزهور أو عبر الإنترنت أو في محلات السوبرماركت مليئة ببقايا المبيدات الحشرية.

ويمكن لهذه المواد أن تسبب السرطان في بعض الأحيان، أو تعطل الهرمونات، أو تؤثر على الخصوبة أو تقتل جميع الحشرات، بحسب مانتينغ.

وقالت هذه المتقاعدة البالغة 78 عاما لوكالة فرانس برس “فحصنا 13 باقة ووجدنا 71 مبيدا حشريا مختلفا، ثلثها مواد محظورة” في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مانتينغ إلى أن الزهور تحتوي على بقايا مبيدات حشرية ومبيدات فطرية، بما في ذلك مواد محظورة “سامة للغاية للإنسان”.

– “أمراض أخرى” –

وقد احتدم النقاش في هذا الموضوع في أوروبا بسبب وفاة فتاة صغيرة في فرنسا إثر مضاعفات إصابتها بسرطان الدم المرتبط بتعرض والدتها، بائعة الزهور، لهذه المواد أثناء حملها.

كما أشارت جمعية المستهلكين الفرنسية UFC Que Choisir إلى تلوث هائل للزهور المقطوفة بالمبيدات الحشرية، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الزهور.

في مدينة آلسمير، بالقرب من أمستردام، يقف العشرات من الموظفين على عربات كهربائية يتجولون يمينا ويسارا عبر القاعة العملاقة لأكبر سوق للزهور في العالم.

تبيع تعاونية رويال فلوراهولاند Royal FloraHolland حوالي 9 مليارات زهرة كل عام، ما يدرّ إيرادات سنوية تناهز 5,2 مليارات يورو.

معظم المنتجات مخصصة للتصدير، خصوصا إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

ويشير الناطق باسم شركة رويال فلوراهولاند ميخيل فان سخي إلى أن الشركات الهولندية تستورد كل عام نحو 3 مليارات ساق نباتية من إفريقيا، خصوصا من كينيا وإثيوبيا.

يوضح فان سخي لوكالة فرانس برس أن البلد الذي يتم فيه الإنتاج هو الذي يحدد القواعد المتعلقة بما هو مسموح به في إنتاج الزهور.

ويضيف “وفي إفريقيا، هناك أمراض أخرى غير تلك الموجودة في أوروبا، ما يعني أن هناك حاجة إلى منتجات أخرى لمحاربة هذه الأمراض”.

وتكمن المشكلة، وفق PAN-NL وUFC Que Choisir، في غياب أي قواعد من الاتحاد الأوروبي حاليا تحد من وجود بقايا المبيدات الحشرية في الزهور المقطوفة، والتي يتم استيراد 80% منها من بلدان لا تزال تسمح باستخدام مواد شديدة السمية.

وتوضح مانتينغ أن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد تنظيمية للحد من وجود بقايا المبيدات الحشرية على الفواكه والخضروات المستوردة، ولكن ليس على الزهور.

– “زهور مثالية” –

لكن وفاة الفتاة في فرنسا كان لها تأثير أيضا في هولندا.

فقد أكدت جمعية بائعي الزهور VBW على أهمية استخدام القفازات وغسل اليدين دائما بعد تنظيف الزهور التي يتم تسليمها إلى المتجر.

واعتبارا من عام 2026، ستطلب شركة Royal FloraHolland من منتجيها عرض شهادة الاستدامة، وهي علامة تسمح، من بين أمور أخرى، بقياس كمية المواد الكيميائية المستخدمة.

وقال مدير جمعية VBW ماركو ماس لوكالة فرانس برس “هذه القضية في فرنسا مروعة، ورغم أننا لا نعرف بالضبط ما حدث، يتعين علينا التأكد من أن كل شيء آمن قدر الإمكان في جميع الأوقات”.

لكن لا توجد أي باقة تباع في هولندا تشكل خطرا، “وإلا فلن يُسمح بتسويقها”، وفق ماس.

ومع ذلك، وبفعل ريادتها العالمية في سوق الزهور، فإن هولندا “تتحمل مسؤولية ويجب أن تكون قدوة”، بحسب ماس الذي يدعو إلى مزيد من الشفافية.

ويقول “نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا فهم أفضل للمخلفات التي تكون موجودة بالفعل على المنتج عندما يدخل هولندا”.

ويلفت إلى “إمكان إجراء تحسينات تطال السلسلة بأكملها في هذا الصدد”.

ولكن في نهاية المطاف، يخلص فان سخي إلى أن “المستهلك يريد زهورا ونباتات مثالية”، حتى في فصل الشتاء.

كفو/جك/ب ح