المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن يوم السبت

(رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

