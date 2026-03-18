المتحدث باسم ستارمر: لم نشارك في آخر جولة من محادثات أمريكا وإيران

reuters_tickers

2دقائق

لندن 18 مارس آذار (رويترز) – قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول لم يشارك في المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل أن تشن واشنطن وإسرائيل غارات على طهران.

وكانت صحيفة جارديان البريطانية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن باول حضر المحادثات واعتبر العرض الذي قدمته طهران بشأن برنامجها النووي كفيلا بمنع الاندفاع نحو الحرب.

وقال المتحدث للصحفيين، بعد أن سئل عن التقرير الذي أفاد بأن باول كان حاضرا في مقر إقامة سفير عُمان في جنيف “كانت هذه المفاوضات ثنائية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمان. لم يحضر جوناثان المحادثات التي جرت في جنيف ولم يشارك في المحادثات التي جرت في مقر الإقامة”.

وأضاف المتحدث “لم يشارك أي فريق من المسؤولين البريطانيين في المفاوضات. ودعمت المملكة المتحدة نهج ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وجهودهما في السعي إلى حل تفاوضي”، في إشارة إلى مبعوثي البيت الأبيض.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير شباط، مما أشعل صراعا امتد عبر الشرق الأوسط، وأسفر عن مقتل آلاف بالمنطقة و13 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)