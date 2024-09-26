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المتشددون في الحكومة الإسرائيلية يرفضون اقتراحات بوقف إطلاق النار في لبنان

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القدس (رويترز) – رفض الشركاء المتشددون في الحكومة الإسرائيلية الائتلافية يوم الخميس اقتراحات الولايات المتحدة وفرنسا بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما لإتاحة فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي غادر إسرائيل يوم الخميس لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة، إنه لم يقدم رده بعد على الاقتراح الأمريكي الفرنسي لوقف إطلاق النار.

وكرر قبل السفر تعهداته بضمان عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مناطق على الحدود الشمالية إلى ديارهم.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم أحد الفصيلين المنتميين للتيار القومي الديني في الحكومة الائتلافية، إنه يجب سحق جماعة حزب الله اللبنانية وإن عودة النازحين لن تكون ممكنة إلا باستسلامه.

وأضاف في بيان “لا يجب منح العدو وقتا للتعافي من الضربات الثقيلة التي تلقاها ولإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوما”.

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