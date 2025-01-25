المتمردون الحوثيون يفرجون عن 153 أسيرا (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)

afp_tickers

4دقائق

أفرج المتمردون الحوثيون السبت عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب التي تمزّق اليمن منذ حوالى 10 سنوات، وذلك بعد يومين من احتجاز عدد إضافي من موظفي الأمم المتحدة في البلد، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأطلق سراحهم في العاصمة صنعاء التي استولت عليها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران سنة 2014، متسببة بحرب أهلية مزّقت البلد.

وصرّحت كريستين سيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن “هذه العملية… جلبت الفرج والفرح للعائلات التي كانت تتحرّق لعودة ذويها”.

وخلال مؤتمر صحافي، قال رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى إن “هذه المبادرة أحادية الجانب… ولدواعٍ إنسانية”.

وأشار إلى أن أغلب من أفرج عنهم هم “من ذوي الحالات الإنسانية، من المرضى والجرحى وكبار السنّ”.

وكشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت أنها أجرت مقابلات وفحوصا طبية للأسرى قبل الإفراج عنهم لمساعدتهم على تنظيم العودة إلى ديارهم.

وأفرج عن هؤلاء الأشخاص الذين “تمّ أسرهم من جهات القتال”، بحسب الجماعة، بعدما احتجز الحوثيون سبعة موظّفين في الأمم المتحدة يعملون في مناطق تحت سيطرة الجماعة الخميس، في ما اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “احتجازا تعسفيا” ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم.

وقال غوتيريش إن “استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول”، مشددا على أن “الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن”.

منذ العام 2014، يخوض الحوثيون المدعومون من إيران نزاعا داميا مع القوات الموالية للحكومة اليمنية. وهم يتحدرون من شمال البلد. وسيطروا في بداية النزاع على العاصمة صنعاء ثم على مساحات شاسعة من الأراضي.

ويواجه اليمن بسبب الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وفي نيسان/أبريل 2022، أدّى وقف لإطلاق النار توسّطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2023 عملية سلمية.

لكنّ التوترات تصاعدت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي “إسنادا” للفلسطينيين.

وفي حزيران/يونيو 2024، اعتقل الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من العاصمة صنعاء 13 موظفا من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.

وقالت الجماعة وقتذاك إنها فكّكت شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة من جانبها.

وهي تحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023 موظفين اثنين آخرين معنيين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطوّرات بعد توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما يعيد إدراج المتمرّدين الحوثيين في عداد “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

بور/م ن/الح