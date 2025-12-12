The Swiss voice in the world since 1935
المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مثل المتهم بقتل المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك حضوريا للمرة الأولى أمام محكمة في ولاية يوتا الخميس. 

وتمحورت الجلسة حول إجراءات قانونية، واكتفى المتهم تايلر روبنسون بمراقبة المحامين بهدوء من دون أن يتكلم. 

ارتدى الشاب البالغ 22 عاما قميصا فاتح اللون وربطة عنق، إذ قرر القاضي عدم إلزامه بارتداء زي السجن، وبدا حليق الذقن. 

ويواجه عقوبة الإعدام بتهمة قتل المؤثر الشاب المحافظ كيرك بإطلاق نار في حرم جامعي في ولاية يوتاه في 10 أيلول/سبتمبر. 

أوقفت السلطات تايلر روبنسون في اليوم التالي للجريمة، ومثل أمام المحكمة عدة مرات عن بُعد منذ ذلك الحين. 

وكشفت التحقيقات عن أن تايلر روبنسون قتل تشارلي كيرك لأنه لم يستطع تحمل “الكراهية” التي كان ينشرها. 

نشأ روبنسون في كنف والدين جمهوريين، واعترف بالجريمة في رسائل نصية إلى شخص متحول جنسيا كان يسكن معه في شقة واحدة ويرتبط به عاطفيا. 

وكان تشارلي كيرك (31 عاما) شخصية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وهو قومي مسيحي أدى دورا بارزا في استقطاب الناخبين الشباب المؤيدين لترامب في انتخابات 2024.

ودافع كيرك بشدة عن الأسرة التقليدية، وانتقد مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.

هغ/س ح/خلص

