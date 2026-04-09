المجر تعلن نيتها شراء نفط من الولايات المتحدة عقب زيارة نائب الرئيس الأميركي

afp_tickers

2دقائق

أعلن مسؤول حكومي مجري الخميس، أن بلاده تعتزم شراء نفط من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار بهدف “تنويع مصادر الإمداد”، وذلك عقب زيارة لنائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

وقام فانس هذا الأسبوع بزيارة لبودابست دعما لرئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي يواجه في الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد، تحديا غير مسبوق لحكمه المستمر منذ 16 عاما.

وصرح مدير مكتب أوربان، غيرغيلي غولياس، في مؤتمر صحافي، بأن شركة النفط المجرية “مول” ستشتري نفطا خاما من الولايات المتحدة خلال “الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وأضاف “تهدف هذه الخطوة إلى تنويع مصادر الإمداد، وهي جزء من عملية تعزيز العلاقات الأميركية المجرية في مجال الطاقة”.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن شركة “مول” ستشتري 510 آلاف طن من النفط الخام بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة وشركات الطاقة الأميركية.

وأشار البيان إلى “انجازات” تحققت في العلاقات بين البلدين وعززتها “الزيارة التاريخية” لفانس إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوربان في الانتخابات العامة التي ستجري الأحد.

كما زار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منتصف شباط/فبراير الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 9,5 ملايين نسمة.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وخالف أوربان موقف معظم قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين بالحفاظ على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا.

بمو/سام/ب ق