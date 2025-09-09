المجر توقّع اتفاقا مدته 10 سنوات مع “شل” لإمدادها بالغاز

afp_tickers

2دقائق

وقّعت المجر المعتمدة بشدّة على موسكو كمصدر للغاز، عقدا جديدا الثلاثاء للحصول على إمدادات مع شركة “شل” البريطانية العملاقة للطاقة، رغم إصرارها على أنها لا تبحث عن بدائل لروسيا.

بقيت الدولة الواقعة في وسط أوروبا من أقرب شركاء الكرملين في الاتحاد الأوروبي رغم غزو أوكرانيا وقاومت الدعوات لتخفيف اعتمادها على روسيا للإيفاء باحتياجاتها من الغاز.

وعارضت الحكومة المجرية خطة بروكسل لوضع حد لواردات الوقود الأحفوري الروسية وضمنت إعفاءها من العقوبات المفروضة على شحنات النفط عبر خطوط الأنابيب.

وينص العقد البالغة مدته عشر سنوات بين “شل” وشركة الكهرباء المجرية الحكومية “إم في إم” على تسليم المجر ملياري متر مكعّب من الغاز بالمجموع اعتبارا من العام 2026، بحسب ما أفاد وزير الخارجية بيتر سيارتو.

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر للغاز في ميلانو “إنه عقد طويل الأمد يعد الأطول مدة والأعلى كمية مع أي شريك غربي”.

ويعد تمديدا لاتفاق سابق مع “شل” لتزويد المجر بـ250 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي سنويا بين العامين 2021 و2027.

لكن سيارتو شدد على أن الإمدادات الجديدة لا تهدف للحلول مكان الغاز الروسي.

وقال إن “التنويع بالنسبة لنا لا يعني التخلي عن المصادر والمسارات القائمة بالفعل، بل على العكس.. إضافة مصادر ومسارات جديدة لتلك القائمة”.

وترتبط المجر بعقد مدته 15 عاما مع شركة “غازبروم” الروسية ينص على مدّها بـ4,5 مليار متر مكعّب من الغاز سنويا حتى العام 2036، وهو عقد أضافت إليه اتفاقات أخرى في السنوات الأخيرة.

تأتي معظم واردات الغاز المجرية من روسيا عبر خط أنابيب “تورك ستريم” في البحر الأسود ومن ثم عبر شبكة “بلقان ستريم” التي تعد امتدادا له عبر بلغاريا وصربيا.

روس/لين/ص ك