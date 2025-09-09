The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المجر توقّع اتفاقا مدته 10 سنوات مع “شل” لإمدادها بالغاز

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقّعت المجر المعتمدة بشدّة على موسكو كمصدر للغاز، عقدا جديدا الثلاثاء للحصول على إمدادات مع شركة “شل” البريطانية العملاقة للطاقة، رغم إصرارها على أنها لا تبحث عن بدائل لروسيا.

بقيت الدولة الواقعة في وسط أوروبا من أقرب شركاء الكرملين في الاتحاد الأوروبي رغم غزو أوكرانيا وقاومت الدعوات لتخفيف اعتمادها على روسيا للإيفاء باحتياجاتها من الغاز.

وعارضت الحكومة المجرية خطة بروكسل لوضع حد لواردات الوقود الأحفوري الروسية وضمنت إعفاءها من العقوبات المفروضة على شحنات النفط عبر خطوط الأنابيب.

وينص العقد البالغة مدته عشر سنوات بين “شل” وشركة الكهرباء المجرية الحكومية “إم في إم” على تسليم المجر ملياري متر مكعّب من الغاز بالمجموع اعتبارا من العام 2026، بحسب ما أفاد وزير الخارجية بيتر سيارتو.

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر للغاز في ميلانو “إنه عقد طويل الأمد يعد الأطول مدة والأعلى كمية مع أي شريك غربي”.

ويعد تمديدا لاتفاق سابق مع “شل” لتزويد المجر بـ250 مليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي سنويا بين العامين 2021 و2027.

لكن سيارتو شدد على أن الإمدادات الجديدة لا تهدف للحلول مكان الغاز الروسي.

وقال إن “التنويع بالنسبة لنا لا يعني التخلي عن المصادر والمسارات القائمة بالفعل، بل على العكس.. إضافة مصادر ومسارات جديدة لتلك القائمة”.

وترتبط المجر بعقد مدته 15 عاما مع شركة “غازبروم” الروسية ينص على مدّها بـ4,5 مليار متر مكعّب من الغاز سنويا حتى العام 2036، وهو عقد أضافت إليه اتفاقات أخرى في السنوات الأخيرة.

تأتي معظم واردات الغاز المجرية من روسيا عبر خط أنابيب “تورك ستريم” في البحر الأسود ومن ثم عبر شبكة “بلقان ستريم” التي تعد امتدادا له عبر بلغاريا وصربيا.

روس/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية