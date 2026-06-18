المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور

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18 يونيو حزيران (رويترز) – قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم الخميس إن هيئة مضيق هرمز ستتخذ إجراءات لتسريع إصدار تصاريح عبور السفن عبر المضيق، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن.

وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن عمليات إزالة الألغام ستُنفذ بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام اباد مع إلزام السفن بالالتزام بالمسار والتوقيت اللذين تحددهما الهيئة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)