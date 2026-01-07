المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يقول إن رئيسه في عدن بعد أنباء عن اختفائه

reuters_tickers

6دقائق

من إيناس العشري

7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء إن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية في المدينة.

وأردف المجلس يقول في بيان “يواصل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي مهامه من العاصمة عدن، إلى جانب شعبه، متابعا ومشرفا بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية، واستمرار عمل مؤسسات الدولة، والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب”.

ووردت أنباء عن أن الزبيدي فر إلى وجهة مجهولة، ولم يستقل الطائرة التي كانت متجهة إلى الرياض بهدف إجراء محادثات لمعالجة أزمة تسببت في خلاف كبير بين السعودية والإمارات.

وفي وقت سابق، أعلن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف المدعوم من السعودية في بيان اختفاء الزبيدي.

وقال المالكي إن طائرة تقل عددا كبيرا من كبار قادة الجماعة الانفصالية أقلعت بعد تأخير دام أكثر من ثلاث ساعات بدون الزبيدي، ولا توجد أي معلومات عن مكان وجوده.

وأضاف المالكي أنه خلال فترة التأخير، “توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحه ثقيلة وخفيفة وذخائر”.

وأفاد بأن الزبيدي “هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بعد أن قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة (مؤمن السقاف ومختار النوبي) بهدف إحداث اضطراب داخل عدن خلال الساعات القادمة”.

إلا أن المجلس الانتقالي الجنوبي قال في البيان إنه فقد “التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، وعدم توفر أي معلومات رسمية حتى هذه اللحظة حول مكان تواجده أو الظروف المحيطة به، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية تتطلب توضيحا عاجلا”.

* خيانة عظمى

جاء إعلان اختفاء الزبيدي وسط جهود لإنهاء القتال الذي اندلع الشهر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، الأمر الذي أدى إلى نزاع كبير بين الحليفين الخليجيين.

وكان من المنتظر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية أنها طلبت من الرياض استضافة منتدى لبحث قضية الجنوب.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (سبأ) بأن مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية أسقط عضوية الزبيدي وأحاله إلى النيابة العامة بتهم من بينها الخيانة العظمى.

واتهم القرار، الصادر عن رئيس المجلس رشاد العليمي، الزبيدي “بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية التي قادها عيدروس بن قاسم الزبيدي للتمرد العسكري، وما قام به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء”.

وتدخلت السعودية والإمارات في اليمن لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014.

وانضمت الإمارات إلى التحالف المدعوم من السعودية في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وانضم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 بدعم إماراتي، إلى التحالف الحكومي. وكان لسنوات جزءا من الحكومة التي تسيطر على جنوب وشرق اليمن وتدعمها دول الخليج.

لكن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت فجأة الشهر الماضي على مساحات واسعة من الأراضي، مما أدى إلى تغير موازين القوى الهشة ووضع السعودية والإمارات في مواجهة.

وسحبت الإمارات قواتها من اليمن تحت ضغط من السعودية التي رأت أن التقدم جنوبا على حدودها تهديدا لأمنها القومي.

وقال التحالف اليوم الأربعاء أيضا أنه نفذ ضربات جوية استباقية محدودة في محافظة الضالع جنوب اليمن بعد رصد تحركات القوات المسلحة التي غادرت معسكراتها.

وأفادت مصادر محلية وأخرى داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بوقوع أكثر من 15 ضربة جوية في المحافظة، مسقط رأس الزبيدي.

(إعداد علي خفاجي ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)