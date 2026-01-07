المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن: الزبيدي في عدن

7 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المجموعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، اليوم الأربعاء إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي موجود في عدن للإشراف على العمليات العسكرية والأمنية في المدينة، وذلك بعد أن أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد أن الزبيدي فرّ إلى وجهة مجهولة.

وأضاف المجلس أنه فقد الاتصال بوفده في السعودية قائلا إنه “تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات، وعدم توفر أي معلومات رسمية حتى هذه اللحظة حول مكان تواجده أو الظروف المحيطة به”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)