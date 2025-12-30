المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض “الانسحاب” رغم الضربات السعودية (متحدث لفرانس برس)

afp_tickers

2دقائق

تعهد الانفصاليون اليمنيون الثلاثاء، التمسّك بمواقعهم وتعزيز انتشارهم، رافضين دعوات التحالف الذي تقوده السعودية إلى الانسحاب، بعد ساعات من ضربات جوية استهدفت، بحسب التحالف، شحنة أسلحة في ميناء المكلا الخاضع لسيطرتهم، وفق ما قال متحدث باسمهم لوكالة فرانس برس.

وأفاد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي في اتصال مع فرانس برس بأنّه “لا تفكير في الانسحاب. لا يعقل أنّ يُطالب صاحب الأرض بمغادرة أرضه”، مشيرا إلى أنّ “الوضع يستدعي البقاء والتعزيز”.

وتابع “نحن في حالة دفاع وأي تحرك في اتجاه قواتنا سترد قواتنا عليه”.

وقال المتحدث إن السعودية حشدت نحو 20 ألف جندي على طول حدودها المتاخمة لمواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حقّق المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مكاسب ميدانية واسعة في هجوم خاطف بمحافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين والمتاخمتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان، في تطوّر يقول خبراء إنه أحرج السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يُشكل تهديدا لأمنها القومي.

ونفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أن تكون العربات القتالية المستهدفة في الغارة تابعة لهم.

وأفاد فرانس برس بأن “العربات كانت للقوات الإماراتية في اليمن ضمن التحالف العربي وضمن تحالف محاربة الارهاب”.

هت/ع ش