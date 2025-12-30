المجلس الرئاسي اليمني يطلب من الإمارات مغادرة البلاد

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء جميع القوات الإماراتية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، وذلك بعد وقت قصير من غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء المكلا في الجنوب.

وقال التحالف إن الضربة استهدفت دعما عسكريا خارجيا للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات الذين شنوا هجوما هذا الشهر أدى إلى وضع (المجلس الانتقالي الجنوبي) في مواجهة مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

واليمن غارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

وقال التحالف إن الضربة المحدودة تمت بعد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات لميناء المكلا يومي السبت والأحد “دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف”.

وأضاف “قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وذكر إعلام رسمي يمني أن العليمي ألغى اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وحدد مهلة 24 ساعة لمغادرة جميع القوات الإماراتية لليمن.

وفي خطاب نقله التلفزيون، اتهم العليمي الإمارات بتأجيج الصراع الداخلي في اليمن.

وقال “للأسف الشديد تأكد بشكل قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلب التعليق.

كانت السعودية قد حذرت الجماعة الانفصالية الجنوبية الرئيسية من التحركات العسكرية في محافظة حضرموت الشرقية وطلبت سحب قواتها بعد أن أعلنت توسيع سيطرتها بالجنوب في تصعيد بعد سنوات من الجمود.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوة السعودية.

ونقلت وسائل إعلام سعودية رسمية عن التحالف قوله إن الغارة على ميناء المكلا لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين أو أضرار جانبية.

وقال مصدران لرويترز إن القصف استهدف الرصيف الذي أفرغت فيه حمولة السفينتين.

وتسيطر القوات المدعومة من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في الجنوب بما في ذلك محافظة حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية.

وفرض العليمي حظرا جويا وبريا وبحريا على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة التحالف.

وتقع حضرموت على الحدود مع السعودية وتربطهما علاقات ثقافية وتاريخية؛ فالعديد من الشخصيات السعودية البارزة تعود أصولها إلى المنطقة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية وتدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ‬لكن موقف المجلس تحول وسعى للحصول على حكم ذاتي في الجنوب.

ومنذ عام 2022، صار الانفصاليون جزءا من تحالف يسيطر على المناطق الجنوبية الخارجة عن سيطرة الحوثيين بموجب مبادرة لتقاسم السلطة مدعومة من الرياض.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الشمالي من البلاد، بما يشمل العاصمة صنعاء، بعد أن أجبروا الحكومة المدعومة من السعودية على البقاء جنوبا.

وقال التحالف اليوم إنه سيواصل “منع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

