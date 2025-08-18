المجلس العسكري البورمي يعلن بدء الانتخابات التشريعية في 28 كانون الأول/ديسمبر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما الاثنين أن الانتخابات التشريعية ستبدأ في 28 كانون الأول/ديسمبر، في اقتراع يجري على مراحل وسط مقاطعة المعارضة وانتقادات المراقبين الدوليين.

وقالت “لجنة الانتخابات الاتحادية” في بيان إن “المرحلة الأولى من الانتخابات العامة الديموقراطية المتعددة الأحزاب لكل برلمان ستبدأ يوم الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر 2025”.

وأضافت أنه “سيتم الإعلان لاحقا عن مواعيد المراحل التالية”.

تشهد بورما حربا أهلية منذ أطاح الجيش الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي عام 2021، متهما إياها من دون إثباتات بالتزوير الانتخابي.

وخرجت أجزاء واسعة من البلاد عن سيطرة الجيش وباتت تديرها جماعات مقاتلة مدافعة عن الديموقراطية ومنظمات مسلحة عرقية نافذة تعهّدت منع إجراء الانتخابات في مناطقها.

وبينما شدد المجلس العسكري على أن الانتخابات هي السبيل لإنهاء النزاع، إلا أن سو تشي ما زالت مسجونة فيما وصف خبير في الأمم المتحدة الاقتراع بأنه عبارة عن “احتيال” هدفه إضفاء الشرعية على الحكم العسكري.

