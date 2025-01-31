المجلس العسكري الحاكم في بورما يمدد حال الطوارئ ستة أشهر إضافية

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مدد الحكام العسكريون لبورما الجمعة حال الطوارئ لستة أشهر وذلك بعد أربع سنوات على سيطرتهم على السلطة ما أشعل حربا أهلية أودت بآلاف الأشخاص.

وتشهد البلاد نزاعا داميا متعدد الأطراف ناجما عن انقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 الذي وضع حدا لتجربة مع الديموقراطية استمرت عشرة أعوام.

ويسعى الجيش جاهدا لاحتواء مقاومة مسلحة لحكمه ومُني بسلسلة من الخسائر في أرض المعركة العام الماضي أمام تحالف يضم مجموعات مسلحة تنتمي لأقليات إتنية في شمال وغرب البلاد.

ووافق المجلس العسكري الحاكم برئاسة قائد الجيش مين أونغ هلاينغ بالإجماع على التمديد، حسبما أفاد الجهاز الإعلامي التابع له في بيان.

وجاء في البيان أن “جميع أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني بمن فيهم القائد العام وكذلك الرئيس الموقت قرروا بالاجماع تمديد حال الطوارئ لستة أشهر أخرى”.

ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل حال الطوارئ، أي أن الانتخابات التي وعد بها المجلس العسكري منذ فترة طويلة وقال إنها ستُنظم في 2025 لن تجرى قبل النصف الثاني من العام على أقرب تقدير.

وأبلغ مين أونغ هلاينغ المجلس الحاكم أن “السلم والاستقرار ما زالا منشودين” قبل رفع حال الطوارئ وإجراء الانتخابات.

وقال منتقدون وحكومات غربية إن أي انتخابات تُجرى تحت رعاية المجلس العسكري لن تكون حرة ولا نزيهة.

واستولى العسكريون على الحكم في بورما بحجّة وقوع عمليات تزوير خلال انتخابات 2020 التشريعية التي حقّق فيها حزب أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أن لا أساس لهذه الادعاءات.

ومدد الحكام العسكريون حال الطوارئ عدة مرات منذ ذلك الحين إذ يقاتلون مجموعات مسلحة من أقليات عرقية ومجموعة جديدة مؤيدة للديموقراطية هي “قوات الدفاع الشعبية”.

– آلاف القتلى وملايين النازحين –

قُتل أكثر من 6000 مدني منذ الانقلاب واعتقل أكثر من 20 ألف شخص، وفق “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”. وقالت آلية التحقيق المستقلة لبورما التابعة للأمم المتحدة الخميس إن جرائم دولية خطيرة ارتُكبت خلال السنوات الأربع التي أعقبت الانقلاب.

وتسببت المعارك في بورما بنزوح أكثر من 3,5 ملايين شخص فيما سيحتاج نحو 19,9 مليون شخص، (أي أكثر من ثلث سكان بورما) إلى مساعدات إنسانية في 2025، بحسب الأمم المتحدة

وفي وقت سابق من كانون الثاني/يناير دعا وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) المجلس العسكري البورمي لإعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل إجراء انتخابات.

وقادت آسيان جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع لكنها تجد صعوبة في تنفيذ خطة سلام من خمس نقاط وافق عليها جميع قادة التكتل بمن فيهم المجلس العسكري البورمي، في نيسان/أبريل 2021.

وينصّ دستور البلد الذي صاغه الجيش في 2008 ويؤكّد المجلس الحاكم احترامه، على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة التالية لرفع حال الطوارئ.

بور-بدو/غد/ب ق