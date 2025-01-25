المجندات الإسرائيليات الأربع اللاتي ستفرج عنهن حماس

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القدس (رويترز) – أصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قائمة بأسماء أربع مجندات إسرائيليات لمبادلتهن مقابل فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية يوم السبت.

كانت الأربع مجندات في وحدة مراقبين مكونة في معظمها من النساء متمركزة على مشارف غزة لمراقبة أي علامات على أنشطة لحماس. وهن من بين نحو 250 رهينة تم اقتيادها إلى القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبث التلفزيون الإسرائيلي لقطات تظهر أسر الأربع، بالإضافة إلى مجندة أخرى، في قاعدة ناحال عوز العسكرية العام الماضي بعد أن أعطت عائلاتهن الإذن في محاولة لزيادة الضغط لاستعادتهن.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات حركة حماس التي استعادها الجيش الإسرائيلي، المجندات وهن في حالة ذهول ويرتدين ملابس النوم وجالسات على الأرض وأياديهن مقيدة.