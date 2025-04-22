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المحادثات حول أوكرانيا في لندن “ستجري الأربعاء”

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صرح مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا “ستعقد الأربعاء” في لندن، دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء لإجراء محادثات مع ممثلين أميركيين وأوروبيين.

رغم عدم تأكيد تشكيلة الوفد، ذكرت وسائل اعلام اوكرانية أن كييف ستمثل بالمسؤول عن الإدارة الرئاسية الأوكرانية والذراع اليمنى للرئيس زيلينسكي، أندري يرماك والمستشار العسكري الرئاسي بافلو باليسا ووزيري الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا والدفاع رستم أوميروف.

وأعرب فولوديمير زيلينسكي الاثنين عن الأمل في التوصل إلى “وقف إطلاق نار غير مشروط” مع روسيا ثم “سلام حقيقي ودائم” خلال هذه المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، التقى الأوكرانيون والأميركيون والفرنسيون والبريطانيون في باريس للمضي قدما معا بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن ويريد الأوروبيون اسماع صوتهم.

إلا أن الاجتماع لم يسفر عن تقدم يُذكر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لتحقيق السلام بين الأوكرانيين والروس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق “هذا الأسبوع” دون مزيد من التفاصيل.

وفي ختام محادثات باريس الأسبوع الماضي، هدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بانسحاب واشنطن من المحادثات لوضع حد للغزو الروسي إذا تبين للولايات المتحدة أن السلام “غير ممكن” بين الطرفين المتحاربين.

وقال فولوديمير زيلينسكي الاثنين إنه يريد “ردا واضحا” من روسيا على اقتراحه بشأن هدنة جديدة في الهجمات الصاروخية وبالمسيرات على البنى التحتية المدنية بعد أن أشار فلاديمير بوتين إلى أنه يريد “دراسة” هذا الاقتراح.

انت/ليل/ص ك

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