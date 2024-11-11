مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

المحامون المغاربة يوقفون إضرابا شاملا بعد فتح باب الحوار معهم

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

الرباط (رويترز) – قال المحامون المغاربة في وقت متأخر من مساء الاثنين إنهم أوقفوا إضرابا شاملا كانوا قد بدأوه في أول نوفمبر تشرين الثاني الحالي، بعد فتح الوزارة باب الحوار معهم.

وأفاد بيان صادر عن (جمعية هيئات المحامين بالمغرب) التي تتكون من 17 هيئة ونقباء قدامى وجدد، اطلعت رويترز على نسخة منه، بعقد “الاجتماع الأول للجنة الحوار بمقر وزارة العدل اليوم الاثنين بعد لقاء سابق بين طرفي الحوار بمقر البرلمان المغربي يوم السبت الماضي، حيث من المنتظر أن تنزل اللجنة نتائج الحوار ابتداء من 15 نوفمبر الحالي”.

وأشار المحامون إلى “التفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.

وأضافوا أنهم قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”.

كان مشروع قانون (المسطرة المدنية) الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) في يوليو تموز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، قد أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين إذ اعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة… ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.

ورأوا أن هذا القانون “لا يخدم لا مصلحة المحامين ولا المتقاضين”.

كما احتجوا على وضعهم المهني وأوضاع العدالة عموما في البلاد أو ما وصفوه بأنه “الردة التشريعية”.

وسبق للمحامين أن أعلنوا إضرابات محدودة قبل الدخول في إضراب مفتوح استمر أكثر من 10 أيام.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
203 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
102 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية