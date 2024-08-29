المحكمة الإدارية التونسية تعيد الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية

1دقيقة

تونس (رويترز) – قال مسؤول قضائي لرويترز إن المحكمة الإدارية التونسية قضت يوم الخميس بقبول طعن المرشح البارز منذر الزنايدي وإعادته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، في ثاني حكم مماثل هذا الأسبوع.

ويوم الثلاثاء قررت المحكمة أيضا إعادة عبد اللطيف المكي للسباق لتنقض بذلك حتى الآن قرارين لهيئة الانتخابات التي كانت رفضت ملفات الزنايدي والمكي بدعوى نقص التزكيات.

وقال المتحدث القضائي فيصل بوقرة إن الحكم بات ولا يقبل الطعن.