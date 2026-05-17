المحكمة الجنائية الدولية تنفي إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لاهاي 17 مايو أيار (رويترز) – نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأحد صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحفيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، “لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

