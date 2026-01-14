المحكمة العليا البريطانية تنظر بطعن الحكومة في إسقاط تهمة دعم الإرهاب عن مغني “نيكاب”

يمثل المغني في فرقة “نيكاب” الايرلندية الشمالية ليام أوهانا، المعروف باسم مو تشارا، مجددا الأربعاء أمام المحكمة، حيث يطعن المدعون البريطانيون في قرار إسقاط تهمة الإرهاب الموجهة إليه على خلفية رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفلة سنة 2024.

وحثت “نيكاب” جمهورها الكبير على التجمع أمام المحكمة الملكية في لندن لدعم ليام أوهانا.

وقالت الفرقة التي تتخذ من بلفاست مقرا، في منشور عبر منصة إكس الاثنين “تستمر حملة التشويه التي تشنها الدولة البريطانية ضد مو تشارا، تعالوا وأظهروا دعمكم الأربعاء” في المحكمة العليا بلندن.

وكانت محكمة وولويتش كراون قد أسقطت في أيلول/سبتمبر الماضي تهمة دعم الإرهاب الموجهة ضد أوهانا الملاحق بتهمة رفع علم حزب الله اللبناني المحظور في بريطانيا خلال حفلة موسيقية أقيمت في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ووجد القاضي خطأ إجرائيا في طريقة توجيه التهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2000، لكن في الشهر التالي، أعلنت النيابة العامة، المسؤولة عن المرافعة أمام المحاكم، أنها ستستأنف القرار بسبب “وجود نقطة قانونية مهمة تحتاج إلى توضيح”.

وقالت فرقة “نيكاب” في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إن قرار النيابة العامة بالاستئناف “لم يكن مفاجئا”، ووصفته بأنه “إهدار لأموال دافعي الضرائب”.

في 21 أيار/مايو الفائت، وُجّهت إلى أوهانا البالغ 28 عاما واسمه باللغة الأيرلندية ليام أوغ أو هانايد، تهمة ارتكاب “جرم إرهابي” لحمله علم حزب الله المصنّف إرهابيا في المملكة المتحدة، خلال حفلة موسيقية في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقد دأبت الفرقة التي يغني أعضاؤها باللغة الأيرلندية، على إظهار دعمها للفلسطينيين خلال حرب غزة، ودفعت جمهور حفلاتها إلى إطلاق هتافات داعمة لسكان القطاع.

وألغيت العديد من حفلاتها الموسيقية في العالم بسبب موقفها المؤيد للفلسطينيين وغيره من القضايا المثيرة للجدل.

وقد منعت كندا فرقة “نيكاب” من دخول أراضيها في أيلول/سبتمبر بتهمة دعمها المفترض لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية.

لكن حفلها في باريس في أيلول/سبتمبر أقيم رغم اعتراضات الجماعات اليهودية الفرنسية ومسؤولين حكوميين.

كما أحيت الفرقة حفلة في مهرجان غلاستونبري الشهير في جنوب غرب إنكلترا في حزيران/يونيو، واستقطبت جماهير غفيرة في طوكيو الأسبوع الماضي.

