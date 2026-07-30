المحكمة العليا البريطانية توافق على النظر في طعن ضدّ حظر “بالستاين أكشن”

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وافقت المحكمة العليا في بريطانيا الخميس على النظر في القضية التي أقامتها المؤسِّسة المشاركة لحركة “بالستاين أكشن” هدى عموري للطعن في قرار الحكومة حظر الحركة الذي نتجت منه آلاف التوقيفات.

وتخوض هدى عموري معركة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية حظر الحركة منذ تصنيفها في تموز/يوليو 2025 منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، ما جعل الانضمام إليها أو حتى دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.

وقالت المحكمة العليا في بيان على موقعها الإلكتروني إن “الإذن بالاستئناف مُنح”، متوقعة عقْد جلسة استماع عاجلة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلَين.

وأدى الحظر الذي أسفر عن أكثر من 3500 عملية توقيف، إلى إدراج الحركة في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا إلى جانب حركة حماس وحزب الله اللبناني، فيما شملت التوقيفات أشخاصا مسنّين وناجين من المحرقة.

وتجمّع مئات الأشخاص الخميس أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، حيث كان من المقرّر عقد جلسات مرتبطة بأكثر من ألفي قضية. غير أن الجلسات أُرجئت إلى تشرين الأول/أكتوبر.

في المقابل، أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت 117 شخصا خلال احتجاج نظمته مجموعة “ديفند آور جوريز” المدافعة عن الحقوق القانونية.

وقالت الشرطة إن معظم التوقيفات جاءت على خلفية “التعبير عن الدعم لمنظمة محظورة”.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عشرات المحتجين بينما كانت الشرطة تنقلهم بعيدا.

أُسِّست حركة “بالستاين أكشن” عام 2020 بهدف إنهاء “المشاركة العالمية في نظام إسرائيل الإبادي والفصل العنصري”، كما تورد عبر موقعها الإلكتروني المحجوب داخل بريطانيا.

واكتسبت الحركة زخما واسعا مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وركّزت بشكل رئيس على مصانع الأسلحة في بريطانيا، ولا سيما تلك التابعة لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.

ومنذ سريان الحظر، نظم ناشطون سلسلة احتجاجات رفعوا خلالها لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن”.

وطعنت الحركة في قرار الحظر أمام القضاء البريطاني، معتبرة أنه “غير متناسب” وله تأثير “كبير جدا” على حقوق الإنسان.

وكانت المحكمة العليا في لندن أيدت الطعن في شباط/فبراير، إلا أن الحكومة استأنفته.

والشهر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف موقف الحكومة، ووصفت حركة “بالستاين أكشن” “منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية”.

ستر-جكب/ملك/الح