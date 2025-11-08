المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب تمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق

علّقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة قرارا قضائيا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تدفع للولايات تكاليف برنامج للمعونات الغذائية خلال فترة الإغلاق الحكومي، في إجراء موقت قد ينعكس سلبا على ملايين الأميركيين.

أمر قاضِ فدرالي إدارة الرئيس الجمهوري هذا الأسبوع بأن تغطي تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفدرالي (سناب) بحلول نهاية يوم الجمعة، واستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار البرنامج الذي يعتمد عليه نحو 42 مليون أميركي.

لكن القاضية في المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون أطلقت الجمعة إجراء إداريا يعلّق القرار القضائي ويعطيها وقتا إضافيا لدراسة القضية.

وكانت وزارة العدل قدمت التماسا الى المحكمة العليا في وقت سابق الجمعة، قالت فيه إن الكونغرس هو السلطة الوحيدة المخولة حل هذه الأزمة.

واعتبرت أن المحكمة التي أصدرت القرار “رأت في الاغلاق الحكومي الراهن عمليا إجازة لإعلان الافلاس الفدرالي، ونصّبت نفسها أمينة مهمتها اختيار الفائزين والخاسرين الباحثين عن الحصول على جزء من الموارد الفدرالية القليلة الباقية” خلال فترة الإغلاق.

ومنذ إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بسبب خلافات مستمرة حول الميزانية بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، أعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل “سناب”، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل ستة عقود.

وأعرب مسؤولون ديموقراطيون عن غضبهم من قرار المحكمة العليا وعزم إدارة ترامب تعليق تمويل البرنامج.

تقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي بسبب عدم الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذف مسؤولي الحزبين الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.

ويتلقى شخص من كل ثمانية أميركيين تقريبا إعانات غذائية من الحكومة الأميركية في إطار برنامج “سناب”.

