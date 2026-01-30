المحكمة العليا في بنما تلغي الامتياز الممنوح لشركة هاتشيسون في قناة بنما

afp_tickers

3دقائق

ألغت المحكمة العليا في بنما الخميس الامتياز الممنوح لمجموعة “سي كيه هاتشيسون” التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا، لإدارة ميناءين على قناة بنما، في وقت تعمل الولايات المتحدة على تقليص الوجود الصيني في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وأعلنت الهيئة العامة للمحكمة العليا “عدم دستورية” القوانين التي كانت المجموعة تشغل بموجبها المرفأين الواقعين عند مدخلي القناة، في بيان صادر عن المحكمة واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكانت المحكمة العليا تلقت العام الماضي شكويين من ديوان المحاسبة تطالبان بإبطال العقود المتعلقة بمرفأي بالبوا وكريستوبال عند منفذي القناة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، باعتبارها تضمنت مخالفات.

وردت بكين الجمعة مؤكدة أنها ستتخذ “التدابير الضرورية للحفاظ بصورة حازمة على الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون.

ونقضت شركة “بنما بورتس كومباني” (بي بي سي)، فرع “سي كيه هاتشيسون”، الأساس القانوني لقرار المحكمة العليا.

وقالت الشركة في بيان إن “القرار الجديد … يفتقر إلى الأساس القانوني ولا يعرض للخطر بي بي سي وعقدها فحسب، بل كذلك رفاه واستقرار آلاف العائلات البنمية التي تعول مباشرة أو غير مباشرة على نشاط الموانئ”.

وقدم ديوان المحاسبة الشكويين وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي توعد العام الماضي باستعادة السيطرة على القناة معتبرا أنها باتت تحت نفوذ بكين.

كما اعتبر رئيس بنما خوسيه راوول مولينو مرارا أن العقدين “مخالفان للمصالح الوطنية”.

وتقوم وكالة حكومية مستقلة هي “هيئة قناة بنما” بتشغيل وإدارة القناة التي تعتبر الولايات المتحدة أكبر مستخدميها، تليها الصين.

غير أن “هاتشيسون بورتس بي بي سي”، المتفرعة عن مجموعة “سي كيه هاتشيسون” التي أسسها الملياردير لي كا شينغ، تتولى منذ 1997 تشغيل المرفأين بموجب امتياز لمدة 25 عاما مُدّد عام 2021 لـ25 عاما إضافية.

ججر/دص/خلص