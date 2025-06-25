المخابرات المركزية الأمريكية: معلومات تشير إلى أضرار بالغة لبرنامج إيران النووي

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واشنطن (رويترز) – قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف يوم الأربعاء إن مجموعة من المعلومات المخابراتية الموثوقة تشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة جراء الضربات الأمريكية في الآونة الأخيرة، وإن إعادة بنائه ستستغرق سنوات.

وأضاف في بيان “يتضمن هذا معلومات مخابراتية جديدة، من مصدر/نهج سبق وأن ثبتت موثوقيته ودقته، تفيد بتعرض عدد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية للدمار، وأن إعادة بنائها تحتاج سنوات”.