المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال

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أمستردام (رويترز) – حث كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الخميس الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق زعيمين إسرائيليين وقيادي في حماس.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق من الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.