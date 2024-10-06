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المديرة التنفيذية لليونيسيف: أطفال غزة يواجهون “تحديات تتخطى الجيل الحالي”

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واشنطن (رويترز) – حذرت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن الأطفال في غزة سيواجهون “تحديات تتخطى الجيل الحالي” بسبب الصراع المستمر منذ عام بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الساحلي.

وقالت راسل في تصريحات لشبكة (سي.بي.إس نيوز) يوم الأحد “إذا نظرت إلى غزة من خلال عيون طفل، فسترى أنها عبارة عن جحيم”، في إشارة إلى عدد القتلى والنازحين والنقص المستمر في الغذاء والمياه النظيفة.

وتحدثت راسل عن الأطفال قائلة “إنهم مصدومون للغاية بسبب ما يحدث… حتى لو تمكنا من إدخال مزيد من الإمدادات إلى هناك، فإن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال ستشكل تحديات لهم طيلة حياتهم وتتخطى حتى الجيل الحالي”.

واندلعت أحدث حرب في غزة بعدما شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت راسل إن توصيل المساعدات الإنسانية في غزة يواجه “خطرا كبيرا”، لكنها أشادت “بقصة نجاح” الأمم المتحدة في تطعيم الآلاف ضد مرض شلل الأطفال في القطاع.

وبخصوص العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على لبنان وتستهدف من خلالها جماعة حزب الله المدعومة من إيران، قالت راسل “سرعة (هذه العمليات) وشدتها تعدان أمرا صادما… وهذا يجعل من الصعب علينا” الوصول إلى ما يقرب من مليون نازح هناك.

وأضافت “أشعر بالثقة في هذه المرحلة بأننا قادرون على تلبية الاحتياجات لكن الأمر يتطلب قدرا هائلا من الجهد من جانبنا للقيام بذلك”.

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