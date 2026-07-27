المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد الأرجنتيني في ظل حكم ميلي

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أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاثنين بتحسن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين منذ تولي الرئيس الليبيرالي خافيير ميلي السلطة عام 2023.

وكانت غورغييفا تزور الأرجنتين وهي أكبر دولة مدينة للصندوق، للقاء ميلي الذي أبدت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا، دعمها له مرارا منذ توليه منصبه.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو “ما لدينا اليوم، بحسب كل المؤشرات، هو وضع أكثر استقرارا بكثير” مقارنة بما كانت عليه الحال منذ العام 2023.

وخاض ميلي حملته الانتخابية متعهدا إنعاش الاقتصاد بخفض الإنفاق العام وكبح التضخم.

ولقيت تدابير التقشف التي فرضتها حكومته معارضة شديدة ما أدى إلى اندلاع احتجاجات متكررة.

وقالت غورغييفا إن “الوضع الأقوى بكثير” للأرجنتين “هو نتيجة العمل الجاد الذي قامت به الحكومة” بالإضافة إلى “تضحيات الشعب الأرجنتيني”.

ومن المقرر أن تلتقي غورغييفا خلال زيارتها التي تستغرق يومين رئيس البنك المركزي الأرجنتيني سانتياغو باوسيلي وخبراء من مجالي الأعمال والأوساط الأكاديمية.

تيف-ببل/الح