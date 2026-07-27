The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالاقتصاد الأرجنتيني في ظل حكم ميلي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاثنين بتحسن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين منذ تولي الرئيس الليبيرالي خافيير ميلي السلطة عام 2023.

وكانت غورغييفا تزور الأرجنتين وهي أكبر دولة مدينة للصندوق، للقاء ميلي الذي أبدت المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقرا، دعمها له مرارا منذ توليه منصبه.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو “ما لدينا اليوم، بحسب كل المؤشرات، هو وضع أكثر استقرارا بكثير” مقارنة بما كانت عليه الحال منذ العام 2023.

وخاض ميلي حملته الانتخابية متعهدا إنعاش الاقتصاد بخفض الإنفاق العام وكبح التضخم.

ولقيت تدابير التقشف التي فرضتها حكومته معارضة شديدة ما أدى إلى اندلاع احتجاجات متكررة.

وقالت غورغييفا إن “الوضع الأقوى بكثير” للأرجنتين “هو نتيجة العمل الجاد الذي قامت به الحكومة” بالإضافة إلى “تضحيات الشعب الأرجنتيني”.

ومن المقرر أن تلتقي غورغييفا خلال زيارتها التي تستغرق يومين رئيس البنك المركزي الأرجنتيني سانتياغو باوسيلي وخبراء من مجالي الأعمال والأوساط الأكاديمية.

تيف-ببل/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية