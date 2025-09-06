المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس” يعتبر أن حظر بيع السيارات العاملة بالوقود اعتبارا من 2035 “غير واقعي”

قال المدير العام الجديد لشركة ستيلانتيس الإيطالي أنتونيو فيلوسا إن “أهداف خفض انبعاثات (غازات الدفيئة) بنسبة 55% بحلول العام 2030 وحظر بيع السيارات العاملة بالوقود بحلول العام 2035 (في الاتحاد الأوروبي) غير واقعية على النجو المحدد”.

وتابع رئيس رابع أكبر مجموعة لتصنيع السيارات في العالم (جيب، بيجو وفيات) “يجب إضفاء بعض المرونة بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على النشاطات الصناعية”.

وجاءت تصريحات فيلوسا خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “ليزيكو” الفرنسية نشرت السبت.

وفي آذار/مارس 2023، صادق البرلمان الأوروبي على تشريع يحظر بيع السيارات العاملة بالوقود في دول الاتحاد اعتبارا من العام 2035، رغم تحفظ ألمانيا.

وتضمن التشريع بند “مراجعة” يلحظ إجراء تقييم أولي في العام 2026 وإمكان إدخال تعديلات على النص.

ومنذ أشهر، تشكك شركات مصنّعة في إمكان تحقيق الهدف المعلن إذ تواجه ركودا في بيع نماذج السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة الصينية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وانخفاض الأرباح العالمية.

واقترحت شركة “بي ام دبليو” الألمانية لصناعة السيارات الجمعة إرجاء موعد دخول الحظر حيز التنفيذ إلى العام 2050، في حين وصف رئيس شركة “مرسيدس بنز” أولا كالنيوس الذي يرأس جمعية مصنّعي السيارات الأوروبيين، في الأسبوع الماضي الهدف المحدد لعام 2035 بأنه “غير قابل للتحقيق”.

وبضغط من القطاع، خفّضت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس الماضي أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى المتوسط، ومن المقرّر أن تطلق رئيستها أورسولا فون دير لايين الأسبوع المقبل “حوارا استراتيجيا” مع شركات تصنيع السيارات، بعيد افتتاح معرض ميونيخ الدولي للسيارات الذي يعد حدثا رئيسيا للقطاع.

وقال فيلوسا “يجب الآن الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى العمل الاستراتيجي. وبسرعة. لا ينبغي التقليل من أهمية التراجع السريع لقطاع صناعة السيارات الأوروبي”.

وردا على سؤال حول التشكيك في واقعية الموعد النهائي المحدد لدخول الحظر حيّز التنفيذ في 2035، أكد الحاجة إلى “آليات مرونة” لـ”كسر الحلقة المفرغة التي تؤدي إلى انخفاض المبيعات وتؤخر تجديد أسطول السيارات المتقادم”.

