المرجع الشيعي الأعلى في العراق يطالب “ببذل كل جهد ممكن لوقف العدوان” على لبنان

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دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الاثنين إلى “بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان” على لبنان، وذلك مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية التي تقول إنها تطال أهدافا لحزب الله في جنوب البلاد وشرقها.

وقال السيستاني في بيان على موقعه الإلكتروني “في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الشعب اللبناني الكريم حيث يتعرض بصورة متزايدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم وبأساليب متوحشة (…) تعبّر المرجعية الدينية العليا عن تضامنها مع أعزتها اللبنانيين الكرام ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة”.

وطالب رجل الدين الذي يعتبره كذلك ملايين من الشيعة حول العالم أعلى مرجعية دينية لهم، “ببذل كل جهدٍ ممكن لوقف هذا العدوان الهمجي المستمر وحماية الشعب اللبناني من آثاره المدمرة”.

ودعا كذلك “المؤمنين إلى القيام بما يساهم في تخفيف معانات” اللبنانيين “وتأمين احتياجاتهم الإنسانية”.

ونادرا ما يظهر السيستاني صاحب التأثير الكبير، في العلن، بينما ينقل ممثل عنه خطبه خلال صلاة الجمعة كل أسبوع. ويحظى السيستاني باحترام كبير في أوساط الشيعة في العراق وفي أوساط الطوائف الأخرى كذلك.

وبعد الاجتياح الأميركي للعراق في 2003، كان وراء إرسال ملايين العراقيين إلى الشوارع والى صناديق الاقتراع وحتى إلى القتال خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العام 2014.

وفي آذار/مارس 2021، التقى السيستاني البابا فرنسيس في النجف في زيارة تاريخية أجراها المرجع المسيحي الكاثوليكي للمدينة المقدّسة العراقية.

وولد السيستاني في مشهد في إيران قبل نحو 94 عاما وتلقى تعليمه في قم قبل أن يستقر في العام 1952 في النجف حيث خلف في العام 1992 آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي.

وتقيم السلطات العراقية التي تسيطر عليها مجموعات موالية لإيران، علاقات وثيقة مع لبنان وحزب الله حليف طهران

وجاء بيان السيستاني الاثنين في وقت تبلغ التوترات بين حزب الله وإسرائيل أوجها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه شنّ غارات على أكثر من “300 هدف” للحزب المدعوم من طهران، في تصعيد غير مسبوق منذ بدء النزاع الراهن بين الطرفين في تشرين الأول/أكتوبر على خلفية الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب “جبهة إسناد” لحماس وقطاع غزة إثر اندلاع الحرب.

وتركزت الغارات الاثنين في مختلف أنحاء جنوب لبنان بما في ذلك مناطق صور والنبطية وغيرها، ومحافظة البقاع الحدودية مع سوريا في شرق البلاد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومراسلو فرانس برس.

وسبق لمسؤولين في حزب الله أن أكدوا أن وقف التصعيد على جبهة لبنان هو رهن “وقف العدوان” على غزة.

كبج/نور