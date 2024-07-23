المرشحة الديموقراطية المحتملة كامالا هاريس تنطلق في الحملة الانتخابية

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بعد تلقّي كمالا هاريس دعما واسعا في معسكرها للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، تعقد لقاء مع الناخبين الثلاثاء في ولاية ويسكنسن الحاسمة في إطار السباق إلى البيت الأبيض في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت هاريس وهي نائبة الرئيس الأميركي ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إثر انسحابه المفاجئ، وتواجه تحديات كبيرة إذ لم يبق أمامها سوى أربعة أشهر لإقناع الناخبين الأميركيين بالتصويت لها.

وخلال أول فعالية لها في حملتها الانتخابية مساء الإثنين في ديلاوير عبّرت هاريس (59 عاما) عن أفكارها كمرشحة. وقارنت هاريس ترامب البالغ 78 عاما بشخص “محتال”، مشددة وسط تصفيق أنصار للحزب الديموقراطي، على “أننا سنفوز” في الانتخابات.

كذلك، وعدت هاريس بجعل الحق بالإجهاض في صلب حملتها الانتخابية في إطار سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

وقالت في أول خطاب لها في إطار حملتها الانتخابية، “سنناضل من أجل حق (المرأة) في التحكم بجسدها، مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل ولاية” أميركية.

– ترشيح ترامب رسميا في ميلووكي –

وستعرض هاريس خلال أول لقاء رسمي لها مع الناخبين في إطار حملتها والذي سيعقد في مدينة ميلووكي الثلاثاء، مواضيع كثيرة لجس نبض الناخبين ونفاعلهم معهاا.

ولم يأت اختيار ميلووكي في ولاية ويسكنسن المطلة على بحيرة ميشيغان، بالصدفة. فهذه المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى استضافت مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي الذي تم خلاله اختيار دونالد ترامب رسميا مرشحا لحزبه في الانتخابات.

وأبرز هذا المؤتمر الذي استمر أربعة أيام سيطرة الرئيس السابق المطلقة على الجمهوريين. واستُقبل الملياردير الذي نجا مؤخرا من محاولة اغتيال استقبال الأبطال في المؤتمر واختير مرشحا رسميا وسط تأييد كبير.

– “يجب أن تكون كامالا” –

إلى ذلك تشكل ولاية ويسكنسن إحدى الولايات الخمس أو الست التي ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقدَّم دونالد ترامب في السباق في هذه الولاية في مواجهة جو بايدن، لكن ما زال من المبكر جدا القول ما إذا كان سيحافظ على تقدمه أمام كامالا هاريس، في حال اختيرت بالفعل مرشحة الحزب الديموقراطي.

وسيحسم قرار ترشيح هاريس رسميا خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في منتصف آب/أغسطس في شيكاغو.

وحصلت نائبة الرئيس على دعم مجموعة من حكام الولايات، كان يُنظر إلى بعضهم على أنهم منافسون محتملون وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى في الحزب مثل نانسي بيلوسي وهيلاري كلينتون.

لكن لم يعرب الرئيس السابق باراك أوباما، وزعيما الديموقراطيين في الكونغرس حكيم جيفريز وتشاك شومر عن دعمهم الصريح لها بعد.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 في خطوة مفاجئة وحض الديموقراطيين الاثنين على دعم ترشيح نائبته كامالا هاريس “لهزيمة ترامب”.

وقال بايدن الاثنين في اتصال مع فريق حملته الانتخابية “أريد أن أقول للفريق، ادعموها. إنها الأفضل”.

ويعود الرئيس إلى البيت الأبيض الثلاثاء بعدما عزل نفسه في منزله في ديلاوير بسبب إصابته بكوفيد.

ورأى بيل لاينر، الناشط الديموقراطي الذي التقته وكالة فرانس برس في بنسلفانيا أن ترشيح هاريس بديهي.

وقال “يجب أن يكون (المرشح) كامالا هاريس”. وأضاف “لأنه إذا لم نختر كامالا هاريس، فسنخسر الانتخابات”.

سجس/س ح/غ ر