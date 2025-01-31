المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني يتعهد تمرير قانون حول الهجرة بمساعدة اليمين المتطرف

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تعهد المحافظ فريدريش ميرتس، الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار في الانتخابات الألمانية، إقرار مشروع قانون يفرض قيودا على الهجرة بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف للمرة الثانية هذا الأسبوع، رغم احتجاجات واسعة النطاق.

وبينما تبادل النواب اتهامات حادة في البرلمان، حذر المستشار أولاف شولتس المنتمي ليسار الوسط من أنه لم يعد من الممكن الوثوق بميرتس، وأبدى مخاوفه من أن يدعو المرشح المحافظ في المستقبل حزب البديل من أجل ألمانيا للمشاركة في حكومة ائتلافية.

وفي أجواء عكرتها هجمات أوقعت قتلى واتهم طالبو لجوء بتنفيذها، تعهد رئيس الحزب المسيحي الديموقراطي الذي يتصدر ائتلافه الاستطلاعات قبل الانتخابات المرتقبة في 23 شباط/فبراير، فرض إجراءات مشددة على المهاجرين غير القانونيين وتعزيز مراقبة الحدود.

وواجه انتقادات شديدة لخرقه ما أطلق عليه “جدار الحماية” القائم منذ فترة طويلة ضد التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا في مقترح قدمه الأربعاء. لكنه تعهد الجمعة تصويب المسار.

وبعد ساعات من نقاشات حامية خلف الكواليس بين زعماء الأحزاب الرئيسية فشلت في التوصل إلى حل وسط، تعهد ميرتس المضي قدما معلنا بحماسة أن الناخبين الألمان يطالبون بمزيد من الأمن.

وقال أمام البرلمان على وقع صيحات الاستهجان والتنديد من خصومه إن “الناس الذين يستمعون ويشاهدون في هذه الأيام المضطربة لا يريدون منا أن نتجادل في ما بيننا حول حزب البديل من أجل ألمانيا”.

وأضاف “يريدون منا أن نجد حلولا للأسئلة التي تهم حياة الناس اليومية يوما بعد يوم… حتى يشعر الناس في بلدنا بالأمان مرة أخرى”.

ودعا النائب رولف موتسينيش المنتمي للحزب المسيحي الاشتراكي بزعامة شولتس، ميرتس إلى عدم الانحياز لحزب البديل من أجل ألمانيا بعد “السقوط المدوي” الأربعاء.

وخاطب موتسينيش ميرتس في البوندستاغ قائلا “لا يزال بإمكاننا إغلاق بوابة الجحيم … سويا” مضيفا “عليك أن تعيد جدار الحماية”.

– صدام مع ميركل –

رحب حزب البديل من أجل ألمانيا المناوئ للهجرة بالتصويت التاريخي الأربعاء، لكن ذلك وضع ميرتس في موقف دفاعي حتى أن المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المنتمية لحزبه خرقت سنوات من الصمت بشأن السياسات اليومية معتبرة ذلك بأنه “خطأ”.

وقال شولتس في تصريحات لأسبوعية “تسيت” إن مناورات ميرتس التكتيكية هي خرق لوعوده بالنأي من البديل من أجل ألمانيا وتتركه “عرضة لاتهامات بأنه غير جدير بالثقة”.

وأثار شولتس احتمال أن يسمح ميرتس في حال فوزه، لحزب البديل من أجل ألمانيا بالانضمام لحكومة في يوم ما، وهو سيناريو يثير مخاوف في أوساط الأحزاب الرئيسية في بلد لا يزال يسعى للتكفير عن النظام النازي والمحرقة.

وكان ميرتس قد انتقد حزب البديل من أجل ألمانيا بشدة وتعهد عدم المشاركة معه أبدا في الحكم، معتبرا في الوقت نفسه أن النقاش بشأن مسألة الهجرة لا ينبغي أن يهيمن عليه الحزب المتطرف.

وسعيا لمخاطبة ناخبين ينحون باتجاه حزب البديل من أجل ألمانيا، تعهد بالعودة عن سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها ميركل، سلفه الأكثر وسطية ومنافسته في الحزب.

ويسعى الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاشتراكي الجمعة لتمرير ما يسمى قانون الحد من التدفق والذي من شأنه أن يفرض قيودا على لم شمل الأسر لطالبي اللجوء المرفوضين مع إجراءات ترحيل.

وبينما كان مشروع قرار الأربعاء دعوة غير ملزمة لفرض ضوابط على الهجرة، فإن المقترح المطروح على جدول أعمال الجمعة يحظى بقوة القانون، ما يمثل محطة مهمة أخرى في السياسة الألمانية.

وفي حال تفعيله سيعزز أيضا صلاحيات الشرطة الفدرالية بما يسمح باحتجاز المهاجرين غير المسجلين الذين يريد ميرتس احتجازهم وإعادتهم في أقرب وقت.

– “نحن جدار الحماية” –

شارك آلاف المتظاهرين في العديد من الاحتجاجات الخميس ملوحين بلافتات كتب عليها “عار عليكم” و”فريدريش ميرتس خطر أمني على ديموقراطيتنا” و”نحن جدار الحماية”.

يأتي تحرك ميرتس بعد أن عكّرت هجمات أوقعت قتلى الأجواء في ألمانيا عقب وصول ملايين اللاجئين الفارين من الحرب وغيرهم من طالبي اللجوء في السنوات القليلة الماضية.

الأسبوع الماضي هاجم رجل بسكين مطبخ أطفالا من دار حضانة في متنزه في مدينة أشافنبورغ (جنوب)، ما أسفر عن مقتل طفل في عامه الثاني ورجل حاول إنقاذ الأطفال.

واعتقلت الشرطة أفغانيا يبلغ 28 عاما كان قد صدر بحقه أمر ترحيل إلى بلغاريا التي دخل منها إلى الاتحاد الأوروبي لكنه لم يغادر. ويُحتجز حاليا في مركز للأمراض النفسية.

كما اعتقلت الشرطة في كانون الأول/ديسمبر سعوديا بتهمة تنفيذ هجوم دهسا بسيارة رباعية الدفع في سوق ميلادية مزدحمة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة المئات في مدينة ماغديبورغ (شرق).

جسك/غد/ب ق