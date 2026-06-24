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المرشح الرئاسي البرازيلي فلافيو بولسونارو يطلب تقديم شهادته ضد التعرفات الأميركية

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قال المرشح الرئاسي البرازيلي المحافظ فلافيو بولسونارو الثلاثاء إنه طلب الإدلاء بشهادته ضد التعرفات الأميركية المقترحة على بلاده، في جلسة استماع علنية في الولايات المتحدة.

وقال الابن الأكبر للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو والذي يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر، في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يريد “تمثيل مصالح بلدنا”.

واقترح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فرض تعرفات جمركية بنسبة 25 في المئة على البضائع البرازيلية، مع بعض الاستثناءات، بدعوى “أفعال وسياسات وممارسات غير معقولة” من جانب البرازيل.

وأوضح فلافيو بولسونارو أنه سيقترح حلا تفاوضيا في جلسة الاستماع المقررة في 6 تموز/يوليو.

وأصبحت الرسوم الجمركية الأميركية قضية محورية في الحملة الانتخابية البرازيلية التي يسعى من خلالها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للفوز بولاية رابعة غير متتالية.

وحكمت البرازيل على نجل آخر للرئيس السابق وهو إدواردو بولسونارو المقيم في الولايات المتحدة، غيابيا في وقت سابق من هذا الشهر بالسجن أربع سنوات بتهمة ممارسة الضغط على واشنطن لفرض عقوبات ورسوم جمركية على بلاده.

والعام الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفات جمركية على البرازيل بسبب محاكمة جايير بولسونارو (71 عاما) بتهمة الانقلاب، إلا أنها رُفعت بعد اجتماع بين لولا وترامب اللذين شهدت علاقتهما تقلبات.

لغ/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية