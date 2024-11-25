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المرشح المؤيد لروسيا يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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تصدّر المرشح المؤيد لروسيا كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية متقدما على رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا مارسيل شيولاكو، مثيرا بذلك مفاجأة في رومانيا.

فبعد أن أعطته استطلاعات الرأي أقل من 10% من نوايا التصويت في بادئ الأمر، حصل كالين جورجيسكو (62 عاما) المنتمي إلى اليمين المتطرف والمؤيد لروسيا على 22,59%، في مقابل 19,55% لشيولاكو، وذلك بعد فرز 98,66% من الأصوات. 

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 8 كانون الأول/ديسمبر.

وحلّت إيلينا لاسكوني (52 عاما)، وهي رئيسة بلدية مدينة صغيرة تترأس حزبا من اليمين الوسط، في المركز الثالث بحصولها على 18,84% من الأصوات، أمام المرشح القومي جورج سيميون (13,94%).

وقال المحلل السياسي كريستيان بيرفوليسكو لوكالة فرانس برس إن “اليمين المتطرف هو الفائز الأكبر في هذه الانتخابات”، إذ إنه فاز بأكثر من ثلث الأصوات.

ويرى خبراء أن اليمين المتطرف أفاد من مناخ اجتماعي وجيوسياسي متوتر في هذه الدولة الموالية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والواقعة على حدود أوكرانيا. ويشكل ذلك زلزالا سياسيا في هذا البلد البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة.

وأدلى الرومانيون بأصواتهم الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط ارتفاع التضخم ومخاوف بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وفتحت مراكز الاقتراع السابعة صباحا (05,00 ت غ) وأغلقت عند الساعة 21,00.

ومع هذا الاقتراع، ينطلق أسبوعان من الانتخابات في الدولة الفقيرة العضو في حلف شمال الأطلسي، مع انتخابات تشريعية في الأول من كانون الأول/ديسمبر ومع الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي في الثامن منه.

اني-انب/جص

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