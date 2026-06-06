المرشح اليساري في انتخابات البيرو الرئاسية قد يُحاكَم بارتكاب مخالفات في تمويل حملته

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أصدر قاض الجمعة قرارا يسمح بمحاكمة المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز، بتهمة ارتكاب مخالفات في تمويل حملته الانتخابية.

ويواجه سانشيز المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد.

يتنافس المرشحان على السلطة في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، إذ شهدت البيرو تعاقب ثمانية رؤساء منذ العام 2016.

ومن غير المتوقع أن يؤثر القرار الصادر الجمعة على الانتخابات، إذ أمام سانشيز مهلة أسبوع لتقديم طعن. وقد أعلن فريق محاميه أنه سيستأنف القرار.

وفي حال فوزه بالانتخابات، سيحصل سانشيز على الحصانة بموجب الدستور البيروفي.

وقال القاضي أدولفو فارفان في قراره، عقب جلسة استمرت يومين “هناك أسباب كافية” لمحاكمة سانشيز.

وأعربت النيابة العامة التي طلبت سجن سانشيز خمس سنوات وأربعة أشهر، عن “رضاها عن القرار”.

وبحسب الادعاء، وُجدت تناقضات في التقارير المالية لحزب سانشيز السياسي خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية التي شارك فيها بين عامي 2018 و2020.

عُرضت القضية للمرة الأولى أمام المحاكم في كانون الثاني/يناير2026، إلا أن القضاء رفض بعض جوانبها وطلب من النيابة العامة إعادة صياغتها.

ويُشتبه بأن سانشيز تلقى أكثر من 57 ألف دولار كتبرعات غير مُصرّح بها لأنشطة حزبية.

لكج-سف/رك/دص