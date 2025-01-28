المرشد الأعلى الإيراني: غزة “ركّعت” إسرائيل

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اعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء أن غزة “ركّعت” إسرائيل، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وقال خامنئي خلال اجتماع بمسؤولين في طهران إن “غزة الصغيرة والمقيّدة ركّعت النظام الصهيوني المدجّج بالأسلحة والمدعوم بالكامل من أميركا”.

وقبل حوالى 10 أيّام، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى حيّز التنفيذ بعد جهود حثيثة لإبرامه بين حركة حماس المدعومة من طهران وإسرائيل العدو اللدود لإيران.

والثلاثاء أيضا، انتقد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل فلسطينيين من غزة إلى بلدان مثل الأردن ومصر.

وكتب بقائي في منشور على “اكس” أن “القمع السياسي والتلاعب الديموغرافي لن يقدرا على إجبار الفلسطينيين على الهجرة”، مشيرا إلى أن غزة هي “موطن (الفلسطينيين) وهم قد دفعوا ثمنا غاليا للبقاء فيها”.

وأدى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شّنته حركة حماس على جنوب إسرائيل إلى مقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وقُتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ما لا يقل عن 47317 شخصا معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

بدم/م ن/الح