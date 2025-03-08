المرصد السوري: مقتل أكثر من 340 مدنيا على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية

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(رويترز) – قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لرويترز يوم السبت إن قوات الأمن السورية ومسلحين متحالفين معها قتلوا أكثر من 340 مدنيا معظمهم من الأقلية العلوية على مدى اليومين الماضيين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الخميس عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن انتهاكات فردية وقعت أثناء عملية الحكومة للتصدي لمسلحين على صلة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقال إن الوزارة تتحرى هذه الوقائع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الأنباء على نحو مستقل.