المركزي الأميركي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة

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خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة بربع نقطة الأربعاء وأشار إلى تخفيف مرتقب في وتيرة خفض المعدلات في ظل الضبابية حيال التضخم وخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية.

وصوّت 11 من أعضاء لجنة سياسات المصرف النقدية مقابل صوت واحد معارض لصالح خفض معدلات الفائدة إلى ما بين 4,25 و4,50 في المئة، بحسب ما أعلن الاحتياطي الفدرالي في بيان.

وفي آخر توقعاتهم الاقتصادية، توقع أعضاء اللجنة بأن يتم خفض المعدلات بربع نقطة مرّتين فقط في 2025، بعد توقعات سابقة بخفضها أربع مرات، ورفعوا توقعاتهم للتضخم العام المقبل من 2,1 في المئة إلى 2,5.

حقق الاحتياطي الفدرالي تقدما في التعامل مع التضخم عبر رفع معدلات الفائدة خلال العامين الماضيين وبدأ مؤخرا خفض المعدلات لدعم الطلب في الاقتصاد ودعم سوق العمل.

لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ معدل التضخم يرتفع بشكل إضافي عن هدف 2% المحدد من قبل المصرف، وهو ما أثار المخاوف من أن المعركة لم تنته بعد.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأربعاء أن التضخم “تراجع بشكل كبير” لكن مستواه ما زال “مرتفعا بعض الشيء” مقارنة مع هدف 2% بينما شدد على أن المصرف بات “أقرب بشكل كبير” من تخفيف دورة خفض المعدلات.

ويعد قرار الأربعاء الأخير المرتقب بشأن معدلات الفائدة قبل مغادرة الرئيس الديموقراطي جو بايدن منصبه ليخلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي تشمل مقترحاته زيادة الرسوم الجمركية وترحيل ملايين العمال غير المسجلين.

دفعت هذه الخطط، إلى جانب الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، بعض المحللين لخفض عدد قرارات خفض المعدلات التي يتوقعون صدورها في 2025 قبل اجتماع الأربعاء، متوقعين أنه سيتعين إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

دا/لين/ص ك