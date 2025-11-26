المركزي الأوروبي: المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال مرتفعة

حذر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء من أن ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وخطر حدوث تصحيح حاد في تقييمات شركات التكنولوجيا يشكلان خطرا كبيرا على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وأشارت المؤسسة النقدية في تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي إلى أن الولايات المتحدة تشهد “عجزا مستمرا في الموازنة” يتطلب تمويلا، ما يُغذي المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل، في حين أن أسعار الفائدة على الاقتراض مرتفعة.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن “هذه التطورات، إلى جانب مخاوف السوق بشأن استقلالية البنوك المركزية، قد أضعفت مكانة سندات الخزانة الأميركية والدولار الأميركي كملاذ آمن”.

وقد يؤدي ضعف الدولار بدوره إلى “تضخيم آثار الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين في منطقة اليورو”، حيث تتأثر قدرة الشركات الأوروبية التي تبيع منتجاتها للولايات المتحدة على المنافسة.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن الأسواق المالية العالمية، المتأثرة إلى حد كبير بالأحداث في الولايات المتحدة، قد تتعطل أيضا، ما قد يقوّض الاستقرار المالي في أوروبا.

ستتجلى هذه التوترات تحديدا من خلال “تقلبات العملات غير المنتظمة، والآثار السلبية على القدرة التنافسية التجارية، والتفاوتات في تكاليف التمويل للحكومات والشركات والبنوك” في مختلف أنحاء القارة.

شهدت الأسواق اهتزازا في نيسان/أبريل عندما أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، ما أجبر على إعادة تقييم ملف مخاطر الأصول الأميركية.

مذاك، أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه “تم تجنب خطر الحرب التجارية”.

مع ذلك، تُعدّ هذه التوترات جزءا من المشهد العالمي الذي تطبعه “إعلانات عن تعرفات جمركية ثم توقيفها موقتا، مع ما لذلك من انعكاسات”، وفق التقرير.

كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من المخاطر المرتبطة بالضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تؤدي إلى تقييمات سوقية مبالغ فيها لأسهم التكنولوجيا الأميركية، ما قد يُؤدي إلى تصحيحات حادة في سوق الأسهم.

وأشار دي غيندوس إلى أن “الأسواق تتوقع سيناريو مواتيا للغاية، يتم فيه تطبيق الذكاء الاصطناعي واعتماده بالكامل”.

في هذه الأثناء، تتمثل مهمة البنك المركزي في “تحديد نقاط الضعف المحتملة في حال عدم تحقق هذا السيناريو، أو في حال وقوع حادث” في هذا المجال.

