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المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4% في 2024

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رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3,9% سابقا إلى 4% في العام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام 2025.

وتوقع المصرف المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي الصادر الأربعاء “نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5,2% في 2024 ترتفع إلى 5,3% في 2025″، بينما توقع “نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0,7% العام الجاري ترتفع إلى 7,7%” العام المقبل.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين “تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري”.

وتوقع المركزي “استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير”.

ولفت إلى أن “الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات”.

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