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المركزي الإماراتي يوافق على إتاحة عملة “دي دي إس سي” الرقمية في منصات تداول معينة

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حصلت العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي “دي دي إس سي” (DDSC) على شهادة عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي لإتاحتها عبر منصات تداول مختارة خاضعة لإشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وتمثل هذه الموافقة التي مُنحت بعد استيفاء متطلبات المصرف، خطوة جديدة في مسيرة إطلاق عملة “DDSC”، إذ “ستمهّد الطريق لاعتماد أوسع نطاقا لأصل رقمي منظَّم ومقوّم بالدرهم الإماراتي ليشمل معاملات الدفع والتسوية على مستوى الاقتصاد الرقمي في الإمارات”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الجمعة.

ويُذكر أن العملة الرقمية المستقرة “DDSC” التي أُصدرت في إطار تعاون بين الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول و”سيريوس انترناشيونال هولدينج”، مرتبطة بالدرهم الإماراتي بنسبة متساوية وتتم تسويتها على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة “إيه دي آي” (ADI Chain)، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة.

م ل/ود

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