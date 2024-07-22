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المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

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خفّض البنك المركزي الصيني صباح الإثنين سعر اثنين من معدّلات الفائدة المرجعية، في خطوة يأمل منها أن تحفّز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيّبة للآمال.

وقال البنك في منشور على موقعه الرسمي إنّ سعر الفائدة الرئيسي (إل بي آر) للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تمّ تخفيضه من 3,45 إلى 3,35%.

و”إل بي آر” هو سعر الفائدة لأكثر معدّلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدّمها البنوك للشركات والأسر.

كذلك، أعلن البنك تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 3,95% إلى 3,85%.

وهذا المعدّل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية.

بور/بم

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