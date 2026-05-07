المركزي النروجي يرفع سعر الفائدة على خلفية حرب الشرق الأوسط

رفع المصرف المركزي النروجي الخميس سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25%، مُشيرا إلى خطر تفاقم التضخم المرتفع أصلا نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت حاكمة المصرف المركزي إيدا فولدن باش في بيان إن “التضخم مرتفع جدا، وتجاوز الهدف المحدد لعدة سنوات”.

وبلغ التضخم الأساسي، وهو المؤشر المفضّل لدى المصرف المركزي النروجي في آذار/مارس 3.0%، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف السياسة النقدية الرسمي المحدد بنحو 2%.

وأشار المصرف المركزي أيضا إلى “غموض كبير بشأن التطورات الاقتصادية المستقبلية”.

وأضاف “قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة لحرب الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم”.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير، ما أدى إلى حصار مضيق هرمز.

وأدت الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام إلى انخفاض الأسعار، إذ تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 100 دولار.

وفي السويد المجاورة أعلن المصرف المركزي (ريكسبنك) الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 بالمئة. وأشار إلى أن “هناك مجال للانتظار حتى تتضح الصورة بشكل أكبر لتداعيات الحرب والأزمات التي تنجم عن العرض”.

