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المركز الإحصائي الخليجي: الشباب يشكّلون أكثر من 38% من سكان الخليج

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أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إجمالي عدد الشباب في دول المجلس ضمن الفئة العمرية (15–34 سنة) بلغ نحو 23,5 مليون شاب وشابة في عام 2024، بما يمثل 38,2% من إجمالي سكان دول المجلس، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ عدد الذكور بلغ منهم 15,1 مليون ذكر بنسبة 64,5%، و8,4 مليون أنثى بنسبة 35,5%.

وأشارت إلى أنّ عدد الشباب المواطنين من نفس الفئة بلغ أكثر من 9 ملايين نسمة.

وأكد المركز بمناسبة “يوم الشباب الخليجي” الذي يصادف 6 حزيران/يونيو من كل عام أن هذه الفئة تشكّل “ثقلا ديموغرافيا واقتصاديا واجتماعيا متزايدا”.

وأشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون تشهد تحولات ديموغرافية تتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث انخفضت نسبة الشباب من إجمالي السكان في دول المجلس من 38,9% عام 2010 إلى 38,2% عام 2024″، مشيرا إلى “تراجع النسبة عالميًا خلال الفترة نفسها من 32,8% إلى 30,3%”.

هت

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