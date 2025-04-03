المزارعون الأوروبيون يدعون إلى “خفض التصعيد” التجاري مع واشنطن (اتحاد)

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دقّت المنظمة الأوروبية للاتحادات الزراعية (كوبا كوغيكا) الخميس “ناقوس الخطر” داعية إلى “خفض التصعيد” عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، خشية وقوع “نزاع تجاري واسع النطاق”.

وأعربت المنظمة عن “قلقها العميق” وحضّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تكثيف الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب زيادات الضرائب على جانبي المحيط الأطلسي.

وقالت المنظمة التي تمثل غالبية الاتحادات الزراعية الأوروبية في بيان إن “هذه الرسوم الجمركية الجديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط المالية التي تثقل كاهل قطاعنا”.

ودعا المسؤول في الاتحاد لينارت نيلسون إلى إعطاء الأولوية للمفاوضات، معتبرا أن “التدابير التجارية الانتقامية لن تفيد المزارعين من الاتحاد الأوروبي ولا من الولايات المتحدة”.

تطال الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة خصوصا قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبي.

لكن دونالد ترامب لم ينفذ حتى الآن تهديده بفرض ضريبة بنسبة 200 % على الكحول الأوروبية إذا لم يلغ الاتحاد الأوروبي ضريبته على ويسكي بوربون الأميركي.

ادك/ح س/الح