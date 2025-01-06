المزارعون يحاولون دون جدوى التظاهر في باريس

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حاول المزارعون الاثنين التظاهر في باريس في جرّارت أو مركبات لكن الشرطة منعتهم من ذلك، في حين قالت وزيرة الزراعة إنه لا ينبغي شلّ الحركة في العاصمة الفرنسية “خلال يوم العودة إلى المدارس”.

وتواجد في باريس صباح الاثنين بضع عشرات وحاولوا التجمع في تروكاديرو للوصول إلى قوس النصر. ولكن وبتواجد الشرطة لم ينجحوا في ذلك.

وقال الأمين العام لنقابة التنسيق الريفي كريستيان كونفير في تروكاديرو، إن السلطات “لم تكن تنوي السماح لنا بدخول باريس، لقد طلبنا مكانا للتجمع لكننا لم نحصل عليه” مؤكدا ان لا نية لهم لشلّ أي حركة.

وعشية بدء الحملة الانتخابية للغرف الزراعية، يريد الاتحاد الزراعي ثاني أهم النقابات، أن يبرز موقفه ضد اتفاقيات التجارة الحرة، وضد المنافسة غير العادلة، بما في ذلك المنافسة بين بلدان أوروبا، وضد القيود المفروضة على المَزارع.

وفي حين قالت إنها تتفهم “قلق” المزارعين، حذرت وزيرة الزراعة آني جنيفار من أنه من غير المسموح شلّ الحركة في العاصمة.

وقالت “لا لشل الحركة، خاصة في يوم العودة إلى المدرسة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن التحرك شمل 200 مزارع وحوالي خمسين جرارا في جميع أنحاء البلاد.

وذكّرت بأن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو سيستقبل النقابات الزراعية الاثنين المقبل.

بور-مدز/اج/ص ك